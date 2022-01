La Lazio ricorda l’approdo in finale di Coppa Italia nel 2013

La finale più dolce della storia della Lazio, per come arrivò e per come si concluse: la vittoria della Coppa Italia contro la Roma. La società ricorda, attraverso un post sulla sua pagina Twitter, la gloriosa partita che si giocò il 29 gennaio del 2013 contro la Juventus che ci diede l’accesso a una finale storica che rimarrà per sempre nei cuori dei tifosi biancocelesti. Qui sotto il link per rivedere le azioni salienti di quel match:

https://twitter.com/OfficialSSLazio/status/1487412326424891403?s=20&t=-vL5cU1U169KX3Cz9WgBVg

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: