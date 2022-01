La Repubblica | Sprint Miranchuk e Ghoulam a zero. L’ansia dei tifosi

Muriqi al Maiorca sblocca l’arrivo del russo.

Come riportato da La Repubblica, il mercato chiuderà lunedì alle 20 e la casella acquisti è ancora vuota. Con le uscite degli esuberi (Vavro, Rossi, Escalante, Lukaku, più Jony, Durmisi e Adekanye da ufficializzare) la società ha risparmiato sul monte ingaggi solo un paio di milioni. Servono i soldi del prestito oneroso del Maiorca per il kosovaro (900 mila euro) – il riscatto sarà di 12 milioni – per poter operare in entrata. E Miranchuk dell’Atalanta resta il primo obiettivo: l’alternativa è Cabral, 23enne dello Sporting Lisbona. Mancino, 25 anni, il russo è alle prese con una lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro: potrebbe farcela per Lazio-Porto del 24 febbraio. Rimane l’incognita Kamenovic, che la Lazio vuole tesserare: tra ingaggio (5 anni) e cartellino verrebbe a costare però 6 milioni. Da tenere sempre aperta la porta per Casale, 23 anni del Verona, il difensore scelto da Sarri. Ghoulam non convince per la tenuta fisica ma è una pista viva perché a costo zero. Dal Campidoglio arriva intanto la massima disponibilità alla Lazio sullo stadio Flaminio. «Possiamo parlarne anche subito, ma preciso che dalla Lazio non è arrivato nulla di concreto. L’unica proposta finora è della Roma nuoto», ha detto l’Assessore allo Sport Onorato a Radiosei.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: