Buon compleanno Cristian Brocchi: l’ex Lazio compie 46 anni | FOTO

Il 30 gennaio non è un giorno come tutti gli altri per un ex calciatore della Lazio: oggi è il compleanno di Cristian Brocchi! L’ex centrocampista biancoceleste spegne 46 candeline. Nella Capitale dall’agosto del 2008, Brocchi trascorre cinque stagioni con la Lazio, chiudendo proprio la sua carriera da calciatore in maglia biancoceleste. Inoltre ha conquistato anche tre trofei: due Coppe Italia, la prima contro la Sampdoria nella stagione 2008/2009 e la seconda, storica, contro la Roma il 26 maggio 2013, e una Supercoppa Italiana, vinta dalla Lazio per 2-1 contro l’Inter in quel di Pechino. Buon Compleanno Cristian Brocchi!

