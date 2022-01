Calciomercato Atalanta, trovato l’accordo con il Parma per Mihaila: si sblocca l’affare Miranchuk-Lazio?

Sono iniziati gli ultimi due giorni di calciomercato in questa sessione invernale e, le squadre, cercano di piazzare alcuni colpi nelle ultimi 48 ore per rinforzare la propria rosa. Tra queste c’è la Lazio che, dopo aver lavorato sulle uscite, vuole regalare a mister Sarri dei rinforzi in vista della seconda parte di stagione. In attacco il nome che si fa da giorni è quello di Aleksej Miranchuk, centrocampista offensivo dell’Atalanta. Il club di Bergamo però non vuole farsi trovare impreparato e scoperto: come riporta l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, i nerazzurri hanno trovato l’accordo con il Parma per Valentin Mihaila sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 9 milioni più bonus. Dopo i primi contatti nella giornata di ieri tra i due club, il passaggio di Mihaila all’Atalanta sta per concretizzarsi, visto che mancherebbe solamente l’annuncio.

Questa operazione in entrata per la Dea, tiene aperta la possibilità di vedere Aleksej Miranchuk con la maglia della Lazio. I due club stanno ancora trattando per trovare un accordo.

