Casale-Lazio, Pedullà: “Operazione per luglio. Spiraglio solo se il Verona accetta il diritto di riscatto”

Manca sempre meno alla fine della sessione invernale del calciomercato, e la Lazio continua a cercare un difensore per rinforzare la rosa. Come fa sapere il noto esperto di mercato, Alfredo Pedullà, attraverso il proprio profilo Twitter, Claudio Lotito e Maurizio Setti, patron dell’Hellas Verona, si sono sentiti questa mattina e si risentiranno domani per discutere del difensore Nicolò Casale. Per il trasferimento del classe 1998 alla Lazio però, ci sarebbe uno spiraglio solo se gli scaligeri accettassero il diritto di riscatto. Ma in ogni caso, come fa sapere Pedullà, l’operazione è per luglio.

