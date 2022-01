CdS | Acerbi mette già la Fiorentina nel mirino

Francesco Acerbi è al lavoro per tornare in campo il prima possibile, seppur evitando nuove ricadute. Il suo obiettivo al momento sembra essere scendere in campo contro la Fiorentina. La sua – dopo l’infortunio – è una situazione da monitorare quotidianamente. Probabilmente già da domani si potrà capire se Acerbi potrà esserci al Franchi, oppure se debba aspettare ancora un pò prima di tornare in campo con i suoi compagni, magari con il Milan in Coppa Italia o contro il Bologna in campionato.

Il difensore della Lazio, quasi 34enne, desidera tornare in campo il prima possibile per vendicare le partite perse e la possibilità sfumata di seguire lo stage della Nazionale di Mancini.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: