EUROAVVERSARIA | Il Porto supera di misura il Marítimo e si porta momentaneamente a +9 sullo Sporting secondo

Si è conclusa da pochi minuti l’ultima gara, delle quattro in programma oggi, valida per la 20° giornata del Campionato portoghese. Protagonista era il Porto, prossimo avversario della Lazio nel Play-Off di Europa League in programma nel mese di febbraio. L’euroavversaria dei biancocelesti erano impegnati nel match casalingo contro il Marítimo: dopo l’1-0 nel primo tempo firmato Evanilson, la squadra dell’ex Lazio Sérgio Conceição è riuscita a portare a casa i tre punti grazie al 2-1 finale. Dopo appena tre minuti dall’inizio della ripresa, Pepê raddoppia per il Porto, rendendo inutile il gol degli ospiti che hanno provato a riaprire il match al 53°. Con i tre punti conquistati, il Porto allunga momentaneamente la distanza dallo Sporting Lisbona secondo, portandosi a quota 56 punti, a +9 dai biancoverdi. Lo Sporting Lisbona sarà impegnato mercoledì 02 febbraio in casa del Belenenses.

