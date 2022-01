Il Messaggero | Via gli esuberi, risparmio da 10 milioni

Con le ultime cessioni registrate, la Lazio risparmierà 10 milioni lordi sugli ingaggi. Sono stati bocciati molti acquisti realizzati nelle ultime sessioni e cinque degli ultimi sette acquisti del 2020. Si salvano Reina e Akpa Akpro. Il secondo già accostato al Galatasaray in quanto pesa 12.7 milioni sul bilancio biancoceleste. Ciò nonostante, la Lazio sembra non aver imparato dai suoi errori visto l’andamento della sessione di mercato ancora in corso: molte cessioni e ancora nessun acquisto importante.

