Il Tempo | Roma, preso l’ex arbitro Calvarese: sarà consulente nei rapporti con gli arbitri

La Roma ha deciso di ingaggiare Gianpaolo Calvarese come consulente del club. L’ex arbitro di Serie A – dodici anni di esperienza e 154 dirette nella massima serie – ha iniziato a collaborare con la società giallorossa ormai da un mese, una necessità scaturita dall’importanza sempre maggiore che hanno assunto la conoscenza minuziosa di alcune dinamiche di gioco e dell’applicazione della Var. L’ex fischietto non sarà presente quotidianamente a Trigoria ma avrà comunque un confronto costante con la Roma, ricoprendo l’incarico di match analysis delle gare e di diverse situazioni di gioco oltre a formare giocatori e staff tecnici per cercare di aumentare la consapevolezza del regolamento. Una duplice funzione che non sarà limitata soltanto alla prima squadra ma riguarderà anche Primavera, settore giovanile e la prima squadra femminile. Una novità che ha avuto la piena approvazione anche da parte di José Mourinho, che nei suoi primi mesi da romanista ha criticato in più di un’occasione la classe arbitrale: in questo senso il confronto con Calvarese servirà anche ad evitare polemiche generiche aumentandola consapevolezza dei protagonisti in campo. In più consentirà al club la possibilità di fornire spiegazioni più scrupolose dopo eventuali riferimenti pubblici all’operato degli arbitri. In ogni caso Calvarese non entrerà in alcun modo in contatto con i direttori di gara, limitandosi ad una spiegazione telefonica ai vertici societari in caso di episodi controversi. Il Tempo.

