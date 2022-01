Miranchuk-Lazio, Di Marzio: “Contatti con l’Atalanta ma ancora nessun accordo”

Stando a quanto riportato dal noto esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, proseguono i contatti tra Lazio e Atalanta per il trequartista nerazzurro Aleksej Miranchuk. Con l’acquisto di Mihaila, il russo potrebbe trovare poco spazio nella squadra di Gasperini, e la Lazio vorrebbe prenderlo in prestito. I due club avrebbero parlato anche in mattinata ma, al momento, non ci sarebbe ancora l’accordo per il trasferimento dell’ex Lokomotiv Mosca nella Capitale, sponda biancoceleste.

