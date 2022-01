UFFICIALE | Adekanye in prestito al Crotone: “Tanta voglia di lavorare e lottare. Buona fortuna Lazio!” | FOTO

E’ arrivata anche l’ufficialità: Bobby Adekanye è un nuovo giocatore del Crotone. L’attaccante classe ’99 arriva in prestito dalla Lazio. A dare l’annuncio ufficiale è stato proprio il club rossoblù con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale: “Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito dalla Società Sportiva Lazio, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Habeeb Omobolaji Adekanye. Molto abile nel dribbling in corsa, nel tiro e nel fornire assist ai compagni, agisce prevalentemente sull’esterno d’attacco. Ora Adekanye è pronto per la nuova avventura. Benvenuto nella famiglia rossoblù Bobby!”.

Il nuovo attaccante del Crotone Adekanye, dopo pochi minuti dall’ufficialità, attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram, ha espresso la propria voglia e determinazione per questa sua nuova avventura, mandando un messaggio anche alla Lazio: “Ci siamo, Crotone. Con tanta voglia di lavorare e di lottare in campo per gli obbiettivi del club. Buona fortuna per il resto della stagione, Lazio!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bobby Adekanye (@adebob11)

