Arlind Sadiku: “Affare fatto! La Lazio firma Jovane Cabral dallo Sporting Lisbona”

Nonostante il poco tempo rimanente al gong finale della sessione invernale del calciomercato sembrerebbe chiusa la negoziazione per Cabral in biancoceleste. Il giornalista sportivo, Arlind Sadiku, dichiara conclusa la trattativa tra Lazio e Sporting Lisbona per il classe 1998. La formula sarebbe un prestito secco fino alla fine della stagione. Di seguito il tweet di Arlind Sadiku:

Exc. DONE DEAL! Lazio have signed Jovane Cabral from Sporting. Loan deal until the end of the season. #cabral #lazio #calciomercato

