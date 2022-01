Empoli, il Presidente Corsi: “Cutrone e Pinamonti non si muovono. Lazio? Se Lotito si presentasse con un’offerta di 10 milioni…”

E’ iniziato l’ultimo giorno di calciomercato. In chiave Lazio si sta cercando un rinforzo in attacco. Tra i nomi fatti ci sono stati anche quelli di Andrea Pinamonti e Patrick Cutrone, attaccanti dell’Empoli. Ai microfoni di Radio Incontro Olympia è intervenuto il Presidente del club toscano, Fabrizio Corsi, ed ha fatto chiarezza sui due attaccanti titolari della sua squadra: “Cutrone e Pinamonti non si muovono. L’Empoli non si priva dei suoi gioielli.

Cutrone e Pinamonti non si muovono da Empoli. Non ci vogliamo privare dei nostri titolari in attacco, dato hanno giocato spesso insieme o Cutrone ha rappresentato in alcune gare il ricambio perfetto di Pinamonti stesso. La Lazio? Solo se Lotito si presentasse con un’offerta di 10 milioni a quel punto ci potremmo sedere per iniziarne a parlare…”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: