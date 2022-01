Calciomercato, ufficiale: Durmisi allo Sparta Rotterdam

-Aggiornamento:

Dopo il comunicato dello Sparta Rotterdam, arriva anche quello della Lazio. Eccolo:

“La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riza Durmisi allo Sparta Rotterdam.”

Era questione di tempo. Adesso è ufficiale: Riza Durmisi è un nuovo calciatore dello Sparta Rotterdam. Il club olandese comunica l’acquisto del terzino sinistro dalla Lazio. Di seguito il tweet ufficiale e la nota della società:

OFFICIEEL – Riza Durmisi van Roma naar Spangen Lees meer: https://t.co/qpjmaVZLMw pic.twitter.com/bnRI2ewR3G — Sparta Rotterdam (@SpartaRotterdam) January 31, 2022

“Sparta Rotterdam versterkt de selectie met Riza Durmisi. Hij komt op huurbasis over van Lazio Roma. Durmisi is een 28-jarige verdediger die voornamelijk als linksback speelde in zijn carrière. De 23-voudig international van Denemarken speelt tot het einde van dit seizoen in het rood-wit van Sparta.

Gerard Nijkamp over de komst van Riza Durmisi: “We zijn onder de indruk van de mogelijkheden die Riza Durmisi heeft om Sparta te helpen met het bereiken van de doelstelling om ons te handhaven. We hebben uit alle testen gezien dat hij fit is en ook bij ons bezoek aan de trainingen van Lazio Roma is dat bevestigd. Het is nu eenmaal een feit dat we te weinig tijd hebben om nog te werken aan wedstrijdritme, maar in ons reparatiewerk kan hij een belangrijke rol hebben tot aan het einde van het seizoen. Met zijn jarenlange ervaring op hoog niveau geven we een verdedigende impuls aan ons team.”

Riza Durmisi ging van zijn jeugdclub Bröndby naar Real Betis in de zomer van 2016 om vervolgens twee jaar later een contract te tekenen bij Lazio Roma. De Italiaanse topclub verhuurde hem in de afgelopen jaren aan OGC Nice en Salernitana. In de Serie A en B, de Superligaen en La Liga speelde hij ruim 150 duels.”

