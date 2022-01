CdS | Difesa da last minute: Sarri spera in un colpo

Lotito aveva annunciato la sua discesa in campo per comprare, oggi vedremo se sarà servita a rinforzare la difesa. Sarri non contempla Kamenovic, che aspetta il tesseramento e dovrebbe essere annunciato in giornata. Il mister vuole altro, la sua preferenza è Casale del Verona: Lotito e Setti si sono sentiti nei giorni scorsi, ma è probabile che l’affare si faccia a luglio. Piace anche Parisi dell’Empoli: costa 10 milioni e attualmente è infortunato, rientrerà in campo la prossima settimana. Per il futuro, Sarri chiede, inoltre, due portieri: Strakosha è in scadenza e non è certo che rinnovi, il rinnovo di Reina invece scatta solo con la qualificazione europea. Il sogno sarebbe Kepa del Chelsea, o anche Gollini, che non sta giocando al Tottenham, e Vicario.

Lo riporta il Corriere dello Sport.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: