ESCLUSIVA | Calciomercato Lazio, presidente dell’Hellas Maurizio Setti: “Casale-Lazio? Non c’è mai stata una trattativa reale”

La Lazio a circa 4 ore dalla chiusura del calciomercato non ha ancora chiuso un colpo in entrata, rispondendo così alle esigenze di una rosa e di un progetto a cui Sarri sta tentando di dare una propria sfumatura. Tra le varie richieste anche quella di un centrale e Casale del Verona sembrava potesse essere una pista percorribile. Tuttavia Maurizio Setti ha smentito una trattativa in esclusiva ai microfoni di Laziopress.it: “Una trattativa reale non c’è mai stata per per Casale alla Lazio“. Probabilmente un nome da tenere d’occhio per la sessione estiva, ma i prossimi mesi il giovane difensore rimarrà a Verona.

