Il Tempo | Miranchuk e Casale, rinforzi last minute

Ultimo giorno di mercato, si lavora per chiudere almeno un acquisto. I nomi sono Casale e Miranchuk, difensore e attaccante, proprio come richiesto da Sarri. Entrambi arriverebbero in prestito con diritto di riscatto, le stesse formule usate per le cessioni di Vavro e Muriqi. Con l’Atalanta non c’è ancora l’accordo, ma la Dea ha chiuso per Mihaila e ciò potrebbe spingere la società a cedere l’attaccante russo. L’accordo con Setti per Casale, invece, è stato raggiunto ma l’ostacolo è la formula: il Verona chiede l’obbligo, la stessa con cui ha acquistato Zaccagni in estate. Se non si dovesse chiudere oggi, arriverà a luglio. Per quanto riguarda le alternative, il nome di Ghoulam si è raffreddato da tempo. Il mercato in uscita, invece, è attivo: Adekanye va al Crotone e Jony allo Sporting Gijon. Muriqi al Mallorca verrà annunciato in giornata.

Lo riporta Il Tempo.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: