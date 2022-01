Pedullà sul mercato della Lazio: “Com’è possibile lavorare così? E’ giusto che Sarri rifletta”

A meno di 24 ore dalla fine del calciomercato invernale, Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul mercato della Lazio. Sul suo sito ufficiale ha pubblicato una riflessione sulla situazione biancoceleste, con Sarri da una parte che continua a chiedere rinforzi e la dirigenza dall’altra che temporeggia e cerca di arginare l’indice di liquidità. Attualmente, infatti, la Lazio ha solo ceduto e non definitivamente. Ha ceduto Muriqi ma non ha il sostituto, aveva garantito all’allenatore un acquisto in difesa, ma per Casale la situazione è ancora complicata. A questo punto, lo stesso Pedullà si chiede: “E’ giusto che Sarri si prenda tutti questi rischi, malgrado garanzie che non sono state soddisfatte? Alla prossima influenza di Immobile, chi giocherebbe al centro del l’attacco? Un falso nueve, dicono: ma com’è possibile lavorare così? Perché arrivare sempre alle ultime 48 ore quando c’è chi investe per la prossima stagione? E’ giusto che Sarri rifletta, con un accordo-rinnovo fino al 2025.”

