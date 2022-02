Cabral pronto per la Lazio: “Grande sfida, voglio fare del mio meglio e vincere” – FOTO

“Che misto di emozioni!! Da una parte la tristezza di lasciare un club che mi ha reso quello che sono oggi, come uomo e come professionista. Lasciare un gruppo che è una vera famiglia, con cui abbiamo raggiunto dei bei traguardi. Dall’altro la gioia di abbracciare una nuova avventura, la mia prima fuori dallo Sporting. Andrò con un senso di gratitudine e consapevole che mi aspetta una grande sfida, non sarà facile, ma sono pronto a fare del mio meglio e vincere. Grazie a tutti gli sportinguisti per il supporto in questi anni. Dove va uno vanno tutti, sempre!”, così il neo acquisto della Lazio Jovane Eduardo Borges Cabral, attraverso il suo profilo ufficiale Instagram, saluta la sua vecchia squadra ed abbraccia i biancoclesti. Il 23enne copoverdiano è pronto alla nuova avventura.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jovane Eduardo🔟 (@jovane_eduardo)

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: