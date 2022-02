Calori: “La lotta al match fixing deve avere basi solide”

Il profilo Twitter della Lega Serie A ha fatto sapere che oggi in casa Lazio si svolgerà il workshop sul valore dell’integrità del gioco e del contrasto al match-fixing. Il tutto si svolgerà in collaborazione con Sportradar e creditosportivo. Il tweet riporta le seguenti parole di Alessandro Calori, allenatore della SS Lazio Primavera: ” La lotta al match fixing deve avere basi solide. Ben vengano questi incontri, affinché i ragazzi possano subito comprendere la differenza fra ciò che rende puro il calcio e ciò che lo avvelena. Bisogna dare l’esempio per rappresentare limpidezza e professionalità: occhi aperti e credere sempre nei valori veri dello sport”.

