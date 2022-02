ESCLUSIVA| Ecco il numero scelto da Jovane Cabral

Jovane Cabral è arrivato in prestito alla Lazio dallo Sporting Lisbona. Poche ore fa è sbarcato a Fiumicino, accolto da molti tifosi biancocelesti. Domani svolgerà le visite e nei prossimi giorni i primi allenamenti con la squadra.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione il numero scelto da Cabral per l’esperienza in biancoceleste è l’11. Il giocatore si unirà alla squadra domani nel pomeriggio dopo aver fatto, in mattinata, le visite mediche.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: