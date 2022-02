Lega, Dal Pino verso le dimissioni

Come riportato dal Corriere dello Sport, Paolo dal Pino sembra avviarsi verso le dimissioni. E’ la situazione clamorosa che si profila in seguito alla bufera scoppiata in Lega con la Figc, che attraverso il presidente Gravina aveva lanciato un ultimatum per far adattare lo statuto ai principi informatori del Coni incrementando una rottura che appare ormai inesorabile.

