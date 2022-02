CdS | Lazio, Luiz Felipe c’è: ora Sarri aspetta Pedro

Archiviata la sosta dello scorso weekend, è tempo di preparare le prossime sfide di campionato: la Lazio sabato giocherà a Firenze, alle 20,45. Il tecnico biancoceleste a Formello sta lavorando alla ripresa del campionato e, come riporta il Corriere dello Sport, sta valutando tutti i giocatori acciaccati. Ieri è arrivata una buona notizia, in vista appunto dell’impegno con i Viola: Luiz Felipe è tornato in gruppo ed è stato testato in coppia con Radu. Ora il mister attende Pedro, che sta recuperando da un problema muscolare ma dovrebbe esserci al Franchi. Nessun problema invece per Immobile che lunedì ha lasciato anzitempo il campo di allenamento, mentre ieri si è regolarmente allenato con i compagni.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: