CdS | Lazio, Sarri rinnovo a rischio: confronto con Tare

Chiusa la sessione di mercato, è tempo di bilanci: i rinforzi chiesti dal tecnico non sono arrivati, ora Sarri non nasconde la delusione. Come riporta il Corriere dello Sport, quanto accaduto in fase di calciomercato ha messo a dura prova la dialettica tra l’allenatore è i dirigenti della Lazio: gli strascichi potrebbero condizionare i patti sanciti per un futuro insieme. Il mister per ora va avanti, ma chiede garanzie al club. Al momento non ci sarebbero stati contatti con il presidente Lotito, ma un colloquio veloce con il ds Tare, ieri a Formello. Per ora Sarri punta sulla crescita della squadra e sbuca un’ipotesi, quella del mercato degli svincolati, magari per provare a puntellare il reparto difensivo.

