ESCLUSIVA | Sarri cambia l’agenda della giornata: porta tutti a pranzo

Non è uno dei momenti migliori, e dal mercato non è arrivato quello che chiedeva l’allenatore. Però il campionato e la stagione vanno avanti e mister Maurizio Sarri è costretto a fare la conta e motivare i suoi giocatori. Per questo, come raccolto in esclusiva dalla redazione di LazioPress.it, il mister cambia il piano d’allenamento della giornata e porta tutti a pranzo fuori. Vuole consolidare il suo rapporto col gruppo e con i senatori che saranno importantissimi per il proseguo della stagione.

