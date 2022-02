FORMELLO | Verso la Fiorentina: si rivede Pedro, ancora assente Acerbi

Sabato c’è la Fiorentina e la squadra si è riunita questa mattina a Formello per continuare a prepararsi per la gara. Si sono svolte principalmente prove tattiche con una partitella a cui ha partecipato anche Pedro, anche se solo in parte. Ancora assenti Akpa Akpro e Acerbi, che oggi era in Paideia per controllare la situazione relativa al suo infortunio. Nel pomeriggio non ci saranno ulteriori sedute.

