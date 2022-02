Maurizio Sarri porta la squadra a pranzo – FOTO & VIDEO

Come raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, il mister Maurizio Sarri ha portato il gruppo squadra a pranzo fuori. Attraverso Instagram, c’è un video che ritrae l’intero gruppo a pranzo al ristorante Johnny Micalusi Roma. Una bella iniziativa, alla ricerca di una compattezza da consolidare, in vista di una seconda parte di stagione da affrontare nel migliore dei modi tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League.

