Muriqi, stasera l’esordio col Maiorca: ecco com’è andata

Questa sera il Maiorca di Muriqi, titolare per 90 minuti ha, ha giocato il suo quarto di finale di Copa del Rey che ha visto la squadra uscire per mano del Rayo Vallecano vittorioso per 1-0 grazie al rigore trasformato da Trejo nel finale. Esordio dunque dolce amaro per il kosovaro, che è tornato titolare dopo tanto tempo, ma allo stesso tempo è uscito sconfitto. Poche occasioni per il “pirata“, l’unica arrivata all’81 esimo è un colpo di testa finito alto sopra la traversa.

