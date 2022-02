PAIDEIA | Controlli clinici per Pedro e Acerbi – FOTO

Controlli clinici in Paideia per Pedro e Acerbi, in seguito agli infortuni rimediati in campionato. Lo spagnolo è ai box per una lesione a polpaccio destro, mentre il difensore è fermo per una lesione di secondo grado al flessore della coscia sinistra e lo spagnolo per una lesione al polpaccio destro. Oggi controlli strumentali, con la speranza di rivederli presto in campo (filtra ottimismo per il numero che potrebbe già esserci sabato a Firenze). Questi gli scatti dei calciatori arrivati in clinica, postati dalla Lazio sui social ufficiali del club:

