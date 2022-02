Cabral: “Molto felice di indossare i colori della Lazio” | FOTO

Jovane Cabral, l’unico colpo del mercato invernale, messo in atto nei minuti conclusivi, ha scritto le sue prime parole da giocatore biancoceleste. Il calciatore capoverdiano si è espresso sul proprio profilo Instagram, come ormai fanno tutti i giocatori di calcio una volta trasferitisi in un nuovo club. Di seguito le sue parole:

“Molto felice di indossare i colori della Lazio. Sarò un altro rematore verso il successo del club.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jovane Eduardo🔟 (@jovane_eduardo)

