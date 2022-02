Calciomercato, dall’Indonesia: “Gli occhi della Lazio su Pratama Arhan”

Il calciomercato si è da poco concluso, e in casa Lazio c’è delusione per il quasi immobilismo in entrata durante questa sessione invernale. Sarri può abbracciare due giocatori, Cabral e Kamenovic, ma le sue richieste e quelle dei tifosi erano ben altre. Ora, la Società dovrà puntare tutto sulla prossima sessione estiva, utile a costruire una rosa all’altezza. Dall’Indonesia, è spuntato un nuovo nome su cui il club capitolino avrebbe messo gli occhi. Si tratta di Pratama Arhan, terzino sinistro indonesiano classe 2001. Secondo quanto riportato dal sito PotensiBadung.com, la Lazio starebbe seguendo con attenzione il gioiellino del PSIS Semarang, arrivato a giocare anche con la Nazionale maggiore indonesiana.

