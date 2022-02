Calciomercato, Ospina in partenza a parametro zero

In estate David Ospina potrà salutare il Napoli, lasciando ad Alex Meret la porta. Il portiere colombiano compirà 34 anni ad agosto. Così il rinnovo, a meno che non accetti una riduzione abbastanza corposa dell’ingaggio, sembra quasi impossibile. Ospina, come Insigne e probabilmente anche Mertens, chiuderà la propria esperienza dopo qualche anno fra alti e bassi, ma con un esborso molto basso nell’estate del 2019. Tra le possibili destinazioni c’è anche un percorso alla Reina che, dopo alcune stagioni al Napoli, è finito in biancoceleste. Qualche chiacchiera informale c’è già stata, in virtù dello status da svincolato che rappresenta una ottima situazione per il club di Lotito che, da par suo, perderà certamente Strakosha, che ha già incominciato a guardarsi intorno, e forse anche lo stesso Reina, anche lui in scadenza e che è nato nello stesso giorno di Ospina, ma con 6 anni in più. Lo riporta tuttomercatoweb.com.

Embed from Getty Images

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: