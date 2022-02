CdS | Il patto dei Parioli: Sarri e la Lazio a pranzo. Avanti uniti

Deluso da Tare e Lotito, Sarri fa scudo verso i suoi uomini.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico biancoceleste ha offerto un pranzo alla squadra per compattare il gruppo alla vigilia di settimane piene di impegni. Ieri, infatti, ha deciso di anticipare l’allenamento del pomeriggio: la seduta si è svolta nella mattinata nel centro sportivo di Formello, che oggi riceverà la visita degli ultras contestatori.

Serve che la squadra sia compatta e Sarri ha voluto offrire il pranzo a una Lazio che sente più sua e che nei prossimi 22 giorni giocherà 7 partite, tra campionato e Coppe.

Prima del pranzo – dove era presente tutta la squadra (compreso il nuovo arrivato Cabral) e lo staff tecnico – Basic è stato vittima di una rapina. Lunedì il tecnico ha incontrato Tare a Formello, dove hanno parlato per alcuni minuti. Invece, domani parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Lazio.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: