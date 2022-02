Fiorentina-Lazio, la società biancoceleste ricorda la prima rete in Serie A di Milinkovic – VIDEO

Attraverso un post sui propri canali social ufficiali, la Lazio ha voluto ricordare il primo go in Serie A di Milinkovic Savic. Era il 9 gennaio del 2016, e i biancocelesti affrontavano la Fiorentina in trasferta. Il centrocampista serbo era stato conteso in estate proprio dalle due square, con la scelta ch poi è ovviamente ricaduta sulla prima squadra della capitale. Sergej ha realizzato il suo primo gol in campionato proprio contro i viola al Franchi, indicando durante l’esultanza l’aquila sul petto. IN occasione della gara tra Fiorentina e Lazio di sabato sera, questo è il video postato della società biancoceleste:

