GdS | Cabral già in clima partita “Se faccio io il dj si vince”

È ufficialmente cominciata l’avventura alla Lazio di Jovane Cabral.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il 23enne arrivato dallo Sporting Lisbona effettuerà oggi il suo primo allenamento, dopo essere sbarcato a Roma martedì insieme alla famiglia (il padre segue da sempre ogni sua partita dal vivo).

Ieri mattina le visite mediche, superate brillantemente. Poi è andato a Formello, dove ha conosciuto il tecnico Sarri e i nuovi compagni. Ha scelto la maglia numero 11, con cui potrebbe esordire già sabato sera sul campo della Fiorentina (verrà convocato, ma non partirà dall’inizio, al massimo subentrerà).

Nello spogliatoio della Lazio vorrà anche fare il dj: “Quando sono io a mettere la musica di solito vinciamo. Ho un talento per il ballo. Mi piacerebbe prendere lezioni, ma non ho tempo.Anche perché non potrei arrivare stanco agli allenamenti dopo esser stato in sala prove”.

Ieri, si sono sottoposti a una visita di controllo Pedro, che si era fermato a Salerno per una lesione al polpaccio destro, e Acerbi. L’attaccante sta bene e si è allenato con i compagni; per rivedere in campo il difensore, invece, bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Dovrebbe tornare fra i convocati per la partita con il Bologna del 12 febbraio o per quella di andata con il Porto del 17 febbraio.

