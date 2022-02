Lichtsteiner sale in cattedra: ecco la nuova avventura dell’ex Lazio

Ce lo ricordiamo per le lunghe sgroppate sulla fascia destra, per i cross e per i tanti kilometri macinati in dieci anni di permanenza in Serie A, con la Lazio vanta ben cento presenze ed è stato anche il capitano della sua nazionale, la Svizzera. Proprio dal suo paese natale riparte Stephan Lichtsteiner, ormai ex difensore, che dal 1 febbraio ricopre il ruolo di curatore della fase difensiva del settore giovanile del Basilea Fc, squadra che lo aveva accolto proprio nel periodo di formazione, e che dall’anno prossimo gli consegnerà le chiavi della squadra Under 15. Un ritorno alle origini quindi per il treno svizzero, che dopo un breve stage in una fabbrica di orologi ed una parentesi nel mondo dell’hockey con il Lugano, si ritrova a insegnare ciò che lo ha portato a calcare i campi della Serie A: la fase difensiva.

A renderlo noto è lo stesso Basilea:

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: