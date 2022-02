Fiorentina – Lazio, tre giocatori rischiano la squalifica

Come riportato da Tuttomercatoweb, mancano poco più di 24 ore e la Lazio scenderà in campo al Franchi per la partita contro la Fiorentina in programma sabato 5 febbraio alle 20.45. Una match molto importante per i biancocelesti che vogliono ripartire in campionato dopo il pareggio contro l’Atalanta maturato prima della sosta. La squadra di Sarri però dovrà stare particolarmente attenta ai cartellini: Luis Alberto, Marusic e Luiz Felipe sono infatti diffidati e se riceveranno un cartellino giallo salteranno il match contro il Bologna in programma il 12 febbraio.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: