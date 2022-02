FORMELLO – Radu e Pedro si riprendono la Lazio. Luis Alberto favorito su Basic, out Kamenovic

Mercato chiuso, gambe riposate e testa sgombera per un mese di febbraio ad alta velocità. La Lazio ritorna in campo nella delicata trasferta del Franchi contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, rivelazione di questa stagione. Maurizio Sarri ha sfruttato queste due settimane per lavorare con l’obiettivo di recuperare il terreno perduto nella lotta verso l’Europa. E’ tornato in gruppo Pedro che verrà immediatamente rilanciato dal primo minuto nel tridente offensivo insieme a Ciro Immobile e Mattia Zaccagni, poche le probabilità per Felipe Anderson mentre il nuovo acquisto Cabral spera di debuttare nel corso della partita. Scontata la squalifica per Danilo Cataldi che riprende le chiavi della mediana, al fianco del centrocampista classe ’94 si muoveranno Milinkovic e Luis Alberto. Il tecnico vuole far tornare ad essere protagonista lo spagnolo che non è ancora riuscito a trovare la continuità di rendimento degli anni passati e per questo è favorito nel ballottaggio con Toma Basic. Dietro invece scelte praticamente scontate sulle fasce laterali con Hysaj a destra e Marusic a sinistra, al centro della difesa è duello fra Radu, in vantaggio, e Patric per affiancare Luiz Felipe. Fra i pali nessun dubbio con Thomas Strakosha. Ancora out Francesco Acerbi, possibile rientro per l’andata dei sedicesimi di Europa League contro il Porto, così come Akpa Akpro che sta tornando ad allenarsi dopo un mese di gennaio coi postumi del covid. Secondo giorno di assenza consecutivo per il nuovo (vecchio) arrivato Kamenovic che dovrà rimandare la sua prima in maglia biancoceleste.

