Lazio, Milinkovic è pronto a tornare a Firenze

La Lazio è pronta a tornare in campo e lo farà nella giornata di sabato sfidando la Fiorentina di mister Italiano. Il Franchi rievoca nei biancocelesti grandi sfide e soprattutto rimanda a quell’ormai lontana estate del 2015 quando Milinkovic-Savic fu ad un passo dal diventare un giocatore viola. Poi il ripensamento e la firma con la Lazio, un tradimento che i tifosi toscani non hanno certo dimenticato. Il destino poi fu ancora più beffardo, nel 2016 nel primo confronto tra le due squadre la rete decisiva fu proprio la rete del Sergente in uno stadio che lo ha fischiato dal primo all’ultimo minuto pensando allo sgarbo fatto pochi mesi prima.

Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei quello è stato l’unica rete di Milinkovic alla Fiorentina anche se poi negli anni è diventato il team, con il Genoa, più battuto in carriera con ben 9 vittorie. Sabato l’obiettivo è quello di toccare la doppia cifra e di portare la Lazio a un successo che sarebbe molto importante sia per la classifica che per il morale scosso dalle ultime vicende.

