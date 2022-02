Nainggolan: “Dopo il rigore sbagliato con Lazio, è crollata la fiducia”

“Tanti bevono di nascosto, io sono bersaglio dei moralisti. All’Inter sono partito male, con Conte nessun litigio ma non mi ha dato possibilità. Gli audio in cui dicevo che volevo tornare a Roma erano veri. Zaniolo è forte ma poi non fa la differenza” queste alcune delle dichiarazioni rilasciate da Radja Nainggolan durante il corso dell’intervista alla Repubblica. Tra le domande poste, è stato chiesto al giocatore se durante il suo periodo a Milano fosse stato trattato male. Questa la sua risposta: ” Appena arrivato dissi che ero felice ma era più forte la delusione di essere andato via da Roma. E già non ero partito bene. Dopo il rigore sbagliato con la Lazio in Coppa Italia mi hanno iniziato a fischiare, mi sono venuti dubbi, è crollata la fiducia”.

