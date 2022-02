Primavera: operazione in vista per Ruggeri, è il momento di Robin Kane?

La Lazio Primavera non potrà contare sul difensore Ruggeri per la sfida di domani contro il Crotone. Il classe 2004, che finora è stato uno dei giocatori più in vista, secondo quanto appreso da noi si sottoporrà in giornata ad una operazione al menisco, per un infortunio risalente a qualche giorno fa e che lo terrà fuori dal campo per diverso tempo. Al suo posto mister Calori potrebbe giocare la carta Robin Kane, difensore estone da poco tesserato con il club nonostante si stia allenando con la squadra già da mesi e che dovrebbe essere schierato fino al rientro di Ruggeri. Visto il gran numero di assenti della formazione biancoceleste per la partita di domani, che sia giunto il momento di vedere in azione il nuovo acquisto?

