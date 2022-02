Zoff: “Lazio finora alterna, l’importante è fare risultato”

Si avvicina sabato sera e sale la temperatura in vista del match tra Fiorentina e Lazio, partita importante poiché la prima dopo la finestra di mercato invernale e con una posta in palio alta, visto che entrambe le squadre sognano l’Europa. In esclusiva per Tuttomercatoweb ha parlato dell’incontro Dino Zoff, ex saracinesca della Nazionale che in passato ha allenato entrambe le squadre, facendo il punto sulla situazione delle due società.

A riguardo le previsioni di fine campionato il portiere ha detto: “Lazio in Europa League? Bisogna vedere, finora è stata alterna nei risultati ed è difficile fare un pronostico. la Lazio è sempre stata in posizioni alte negli ultimi anni. Le possibilità ci possono essere. Troppi gol subiti?L’importante ora è fare risultato e magari se ne fai uno in più va bene lo stesso. La partita di domani conta molto, la perdita di Vlahovic per i viola può pesare, senza un giocatore così la partita è giocabile per la Lazio”.

