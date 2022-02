CdS | Cabral contro Cabral

Il primo – Arthur Cabral – è al suo esordio in Serie A ed è arrivato carico: in allenamento si coordina bene con i compagni e sembra essersi adattato bene, inoltre ha una voglia matta di non far rimpiangere ai tifosi l’ormai ex Dusan Vlahovic. Il suo è un compito dura, ma non impossibile, che sembra motivarlo più che spaventarlo.

Il secondo – Jovane Cabral – è arrivato all’improvviso e con un’accoglienza ben diversa, sicuramente più perplessa ed incerta da parte dei tifosi biancocelesti. D’altronde essere un acquisto dell’ultimo momento non è proprio incoraggiante. I dubbi su di lui sono tanti, starà alle sue prestazioni confermarli oppure cercare di uscirne a testa alta. Dopo due mesi di infortunio, gli servirà sicuramente qualche settimana per tornare al meglio della sua forma. Inoltre al momento è in competizione con Felipe Anderson e Pedro per il ruolo di ala destra, già provato in allenamento.

Solo la partita di oggi ci darà una vera prima impressione sulle loro prestazioni.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: