CdS | Sarri: Lazio, niente alibi

Maurizio Sarri non cade nella trappola di chi vorrebbe fargli ammettere di essere deluso dal mercato invernale. Le sue parole sono state: “Questa è una trappola, inutile farmela, ho 63 anni e non ci casco”. Il Comandante, insomma, sta cercando di proteggere se stesso e la sua squadra dagli attacchi dei tifosi stanchi del solito mercato last-minute. E la situazione non migliora guardando agli Ultras che giovedì hanno protestato contro la dirigenza.

Sulle domande riguardo l’unico acquisto fatto, Jovane Cabral, Sarri ammette di non conoscere bene il ragazzo e che è stato seguito poco e in maniera superficiale. Al livello di condizione fisica dice “per ora ha qualcosa in meno dei nostri”. Il nuovo acquisto della Lazio, infatti, è stato poco in campo tra l’infortunio che l’ha tenuto fuori per 45 giorni e il trasferimento avvenuto in settimana.

La squadra, sicuramente, deve riconfermare la compattezza difensiva dimostrata con Salernitana e Atalanta. La situazione potrebbe essere a favore dei biancocelesti data la partenza di Vlahovic in direzione Juventus, ma la Fiorentina non cederà facilmente la vittoria, magariu proprio grazie al suo nuovo numero 9: Arthur Cabral.

Per la formazione, i dubbi di Sarri sono i soliti: il mister dovrà scegliere tra Basic e Luis Alberto a centrocampo. Felipe Anderson è dato favorito su Pedro che è reduce da uno stiramento per cui si è allenato poco.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: