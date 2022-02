Dal derby di Milano alla Lazio, il programma di oggi della Serie A

Riprende la Serie A dopo la sosta per le Nazionali. Oggi, per l’anticipo della ventiquattresima giornata, in campo scenderanno sei squadre. Darà il via la Roma impegnata all’Olimpico col Genoa, seguita dal big match tra Inter e Milan che si batteranno per lo scudetto. Infine, per concludere ci sarà la Lazio che giocherà al Franchi. Di seguito il programma completo.

Roma – Genoa, ore 15:00

Inter – Milan, ore 18:00

Fiorentina – Lazio, ore 20:45

