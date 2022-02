ESCLUSIVA| Mario Sconcerti: “La Lazio è più forte della Fiorentina. Mercato? Sarri non porta la svolta da solo”

Questa sera la Lazio farà visita alla Fiorentina. Due squadre che si trovano con gli stessi punti, 36, pur avendo i viola una partita in meno rispetto ai biancocelesti. Entrambe le squadre devono dare una risposta concreta: i padroni di casa hanno infatti perso Vlahovic, il bomber che ha finora fatto la differenza, mentre la Lazio deve lanciare segnali di unione. Per analizzare questa gara è intervenuto ai microfoni di Laziopress.it il giornalista Mario Sconcerti.

Cosa ti aspetti dalla gara di stasera?

La Fiorentina è una squadra che gioca bene, organizzata e con un buon approccio alle partite. Ma la Lazio anche è forte e gioca bene in contropiede, e con la difesa alta dei viola ci si può aspettare di tutto. Poi molto dipenderà anche da come giocherà la Fiorentina, con quali giocatori. Non so chi partirà davanti. Tuttavia è una squadra che ha segnato molto.

Cosa pensi del calciomercato fatto dalle due squadre finora?

La Fiorentina ha fatto un mercato straordinario, perché ha ceduto un giocatore che comunque si è ceduto da solo e se ne è voluto andare con un prezzo comunque alto, una grandissima cessione dei viola. Il più grande affare della sua storia. Non conosco nessuno dei due Cabral di Lazio e Fiorentina, però vedremo se la Fiorentina riuscirà a continuare per la sua strada. I biancocelesti invece

Si vedono le idee di Sarri o è ancora presto?

Si, delle idee si vedono anche se forse si è preso un po’ troppo alla leggera questo argomento. Perché Sarri non ha vinto sempre nella sua carriera, ha delle idee ma deve ovviamente essere accompagnato dai giocatori giusti. Non bisogna infatti pensare che Sarri possa portare i successi da solo, non basta da solo. Servono i giocatori giusti. Poi bisogna pensare a quello che possa essere un buon piazzamento per la Lazio. Il quarto posto? Perché la Lazio non è da Champions.

Fiorentina e Lazio devono ambire all’Europa League o possono puntare anche più in alto?

La Lazio credo sia più forte della Fiorentina. AI viola va bene se arriva settima, ma non mi stupirei se arrivasse ottava o nona.

Infine per la corsa Champions chi vedi favorita?

Penso che la Juventus possa farcela, le squadre da riprendere sono Milan o Atalanta. Per me il Napoli è superiore.

