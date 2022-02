Fiorentina-Lazio, Acerbi segue la sfida dagli spalti: “Vicino alla squadra” – FOTO

È iniziata la sfida tra Fiorentina e Lazio, valida per la 24esima giornata di Serie A. L’assente di turno Francesco Acerbi, ha seguito i propri compagni in trasferta per rimanere al fianco della squadra. Lo dimostra l’immagine postata sulle proprie Instagram Stories, in cui si ritrae sugli spalti del Franchi scrivendo: “Vicino alla squadra”.

Questa la foto condivisa da Acerbi:

