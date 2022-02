Fiorentina-Lazio, Biraghi nel pre partita: “I nuovi acquisti si stanno ambientando, il nostro è un bel gruppo”

Pochi minuti separano Fiorentina e Lazio dalla gara delle 20:45, valida per la 24esima giornata di Serie A. Nel pre partita, il terzino della viola Cristiano Biraghi è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: “I nuovi acquisti si stanno ambientando. Chi viene trova un bel gruppo, per questo per loro l’inserimento è più facile.”

Ai microfoni di Sky Sport ha aggiunto: “Abbiamo lavorato nella sosta, abbiamo perso un compagno ma ne abbiamo trovati altri. Il presidente lo sentiamo spesso ed è tranquillo, nutre in noi la massima fiducia“.

