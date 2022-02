Fiorentina – Lazio, dove vedere il match in tv e in streaming

Fiorentina – Lazio sarà uno degli anticipi della 24^ giornata di Serie A. I biancocelesti scenderanno in campo contro i viola sabato 5 febbraio alle 20:45. Attualmente la classifica vede le due squadre a pari punti, con i viola che però hanno una gara in meno. Sarà possibile seguire il match in tv sia su Sky che in streaming sulla piattaforma DAZN, Sky Go e Now Tv.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: