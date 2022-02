Fiorentina – Lazio: i precedenti

Il 5 febbraio, la squadra di Maurizio Sarri raggiungerà in trasferta la Fiorentina di Vincenzo Italiano per la 24^ giornata di campionato, la prima dopo la sosta per la Nazionale. La sfida sarà uno scontro diretto tra le due squadre a pari punti in classifica (entrambe a 36). La Fiorentina è in leggero vantaggio per via della differenza reti, ma viene dal pareggio con il Cagliari. La Lazio, invece, è in crescita dopo aver strappato un punto ad un Atalanta quarta in classifica.

La partita segna l’ennesimo scontro tra due squadre che si sono incontrate già 145 volte in Serie A, 2 in Divisione Nazionale (1928-29) e 2 nel campionato misto Serie A/B (1945-46). Dando uno sguardo ai precedenti tra le due squadre, il bilancio pende a favore dei biancocelesti con 56 vittorie, 42 pareggi e 47 sconfitte. Le reti segnate sono state 183 per la Fiorentina e 199 per la Lazio. L’ultima sfida disputata risale al 27 ottobre 2021, finita con la vittoria – in casa – dei biancocelesti per 1-0.

Se, invece, ci concentriamo solamente sulle partite giocate in casa viola, il bilancio cambia. In 72 partite disputate al Franchi, 33 sono state le vittorie per la Fiorentina, 20 i pareggi e 19 i successi biancocelesti. Il totale reti vede in vantaggio la Fiorentina con 116 gol messi a segno rispetto ai 74 della Lazio.

Il ritorno in campo dopo una sosta rappresenta sempre un’incognita, ancor più quando si è appena conclusa la sessione di mercato invernale. La Lazio non ha cambiato il suo assetto con i soliti 11 titolari. La Fiorentina, invece, ha subito una perdita significativa con la cessione di Dusan Vlahovic alla Juventus.

Per entrambe le squadre si prospetta una sfida dura, seppur decisiva per conquistare punti e posti in classifica.

